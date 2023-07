Zawody Pit Bike i Supermoto w Koszalinie z pogodową ruletką [ZDJĘCIA]

Był to wielki test dla organizatorów i wyzwanie logistyczne. Dzięki wspólnej logistyce w 2023 udało się wrócić m.in. na Motopark Koszalin, gdzie odbyły się ostatnie zawody.

-Koszalin zawsze jest trudny ze względów pogodowych i organizacyjnych i w tym roku też nie zawiódł-mówi Jerzy Głodek, SM Racing, organizator zawodów. -Ponad setka zawodników na padoku Motoparku to nie lada wyzwanie, ale udało się wszystkich zmieścić i dzięki wsparciu wypożyczalni sprzętu budowlanego Verent, która dostarczyła nam agregat udało się wszystkim zapewnić prąd. Pogoda też nas nie rozczarowała. W niedzielę od rana padało i jak już się z tym pogodziliśmy, to w czasie kwalifikacji Pit Bike przestało i tor zaczął przesychać. Totalnie rozwaliło to system podziału na wyscig "Rookie", "Elite", "Pro" i na szybko musieliśmy opracować nowy system podziału zawodników. Najrozsądniejszy wydawał się podział według klas i choć po nierównych kwalifikacjach nie było to rozwiązanie idealne, to udało się je w sprawnie wdrożyć w życie. Popołudniowa rywalizacja w Mistrzostwach i Pucharze Polski Supermoto przeszła już bez większych problemów przy idealnych warunkach pogodowych. Podsumowując nie bylo latwo, ale jestesmy zadowoleni z zawodow. Była to ostatnia w tym sezonie łączona runda, więc teraz możemy zacząć zbierać opinie i planować, co dalej.