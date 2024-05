Zbigniew Baranowski z AKS Białogard wywalczył awans na Igrzyska Olimpijskie!

Światowy Turniej Kwalifikacyjny do Igrzyska Olimpijskich Paryż 2024 był dla zapaśników obydwu stylów oraz zapaśniczek ostatnią szansą na wywalczenie olimpijskiego paszportu. W pięcioosobowej reprezentacji Polski w stylu wolnym na zawody w Stambule (Turcja), znalazło się dwóch zawodników AKS Białogard, Krzysztof Bieńkowski i Zbigniew Baranowski. Wielkie powody do radości miał ten ostatni. Zawodnik z Białogardu we wspaniałym stylu wywalczył kwalifikację w kategorii wagowej do 97 kg.

Z. Baranowski rozpoczął rywalizację w Stambule od 1/8 finału i pewnej wygranej przez przewagę techniczną (14:3 w punktach technicznych) nad reprezentantem Turkmenistanu, Szatlyką Hemaljajewem. W ćwierćfinałowy starciu stanął naprzeciwko niezłego Włocha, Benjamina Honisa. Także ten pojedynek Zbyszek Baranowski wygrał w dobrym stylu, na punkty 4:2.

W pojedynku półfinałowym, decydującym o wyjeździe do Paryża, rywalem białogardzianina był Awusayiman Habila. Reprezentant Chin sprawił w ćwierćfinale dużą niespodziankę, eliminując z turnieju multimedalistę mistrzostw Europy, Węgra Władisława Bajcajewa. Walka z Chińczykiem o olimpijski paszport rozstrzygnęła się w ostatnich sekundach. Baranowski wykonał skuteczną akcję i mógł wznieść w górę ręce w geście triumfu.