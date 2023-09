Zdarzenie przy ulicy Harcerskiej. Koszaliński Spiderman nie żyje

Przypomnijmy, że Piotr tradycyjnie przebrany za Spidermana, wraz z pozostałymi Superbohaterami (nieformalna grupa działająca charytatywnie na terenie naszego regionu), uczestniczył w Nacławiu w wydarzeniu pod nazwą Pałacowe Spotkanie z Historią. Tamże współorganizował konkursy i zabawy. Po pikniku, na ulicę Harcerską w Koszalinie odwiózł go kolega.

Tam, jak wynika z ustaleń policji (zabezpieczony monitoring, przesłuchania świadków), między pokrzywdzonym, a napotkanym na ulicy 41-latkiem doszło do sprzeczki. W jej wyniku poprzez uderzenie doprowadził on do uszczerbku na zdrowiu 47-letniego mieszkańca Koszalina.