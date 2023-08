Zdarzenie z ul. Harcerskiej w Koszalinie zakończyło się tymczasowym aresztowaniem 41-latka

Do zdarzenia doszło w ubiegły weekend. Z ustaleń policjantów wynika, że między pokrzywdzonym, a 41-latkiem doszło do sprzeczki, w wyniku której poprzez uderzenie doprowadził on do uszczerbku na zdrowiu 47-letniego mieszkańca Koszalina. Po chwilowej szarpaninie sprawca odszedł z miejsca, a pokrzywdzony został przewieziony do koszalińskiego szpitala, gdzie hospitalizowany jest do chwili obecnej.

Kryminalni z II komisariatu w toku prowadzonych czynności operacyjnych ustalili rysopis sprawcy. Mężczyzna został zatrzymany.

41-latek już usłyszał zarzut i decyzją Sądu Rejonowego w Koszalinie został tymczasowo aresztowany.

