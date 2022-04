Żeglarski szlak przez drawskie jeziora. Kopać czy nie kopać? Rajmund Wełnic

archiwum

Projekt zbudowania szlaku żeglarskiego łączącego kilka najpiękniejszych jezior ujrzał światło dzienne mniej więcej dekadę temu, gdy za sprawą starań koszalińskiego radnego wojewódzkiego Artura Wezgraja, na co dzień kanclerza Politechniki Koszalińskiej, wpisano go do sejmikowej strategii rozwoju Pomorza Zachodniego.