Zespół Lady Pank zagrał w koszalińskim amfiteatrze. Fani bawili się znakomicie [ZDJĘCIA]

Zespół Lady Pank wystąpił w Koszalinie w ramach trasy "Słońcem opętani". Fani mogli usłyszeć na żywo wyjątkową selekcję największych przebojów grupy.

Lady Pank to jeden z nielicznych zespołów, który pomimo wielkiego dorobku wciąż wydaje autorski materiał i szuka nowych brzmień. Ostatnia płyta, zatytułowana „LP40”, była zbiorem krótkich historii o dzisiejszym świecie, który stanął na głowie. Dziś Borysewicz, Panasewicz i spółka wracają do nas ze swoimi największymi hitami.

Lady Pank to jeden z najpopularniejszych i najbardziej legendarnych polskich zespołów rockowych. Powstał we Wrocławiu, we wrześniu 1981 roku, z inicjatywy gitarzysty i kompozytora, Jana Borysewicza związanego wcześniej z grupą Budka Suflera. Drugim z założycieli Lady Pank był Andrzej Mogielnicki – główny autor tekstów piosenek zespołu. Wokalistą Lady Pank jest Janusz Panasewicz.