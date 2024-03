Zima nie daje o sobie zapomnieć. Ostrzeżenie przed przymrozkami dla całego regionu

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -5°C. Temperatura wzrośnie w poniedziałek do maksymalnie 4°C, we wtorek będzie to około 7°C.

Ostrzeżenie przed przymrozkami obowiązuje do środy do godzin porannych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 procent.