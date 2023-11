Zima zostanie z nami na dłużej. Nawet minus 13 stopni Celsjusza w regionie koszalińskim. Jakie będą święta?

We wtorek z rana termometry na południu regionu koszalińskiego – w okolicach Drawska Pomorskiego, Szczecinka – pokazywały miejscami nawet minus 13 stopni Celsjusza. W Białogardzie było minus 9 stopni, w Koszalinie i nad morzem minus 5. Drogi są śliskie, pada sporo śniegu. Co dalej?

- Wygląda na to, że ta zimowa aura, choć wciąż mamy jeszcze jesień, potrzyma nawet do końca grudnia – sprawdza dane klimatyczne, Krzysztof Ścibor, szef Biura Prognoz Calvus.

- Święta zapowiadają się więc na białe. Ale już styczeń i luty powinny być z łagodną zimą – dodaje synoptyk.

W najbliższą środę i aż do niedzieli, spodziewane są opady śniegu, miejscami intensywne, a temperatura powietrza w nocy ma spadać do minus 6, miejscami minus 10 stopni Celsjusza, natomiast w ciągu dnia nie wzrośnie powyżej zera. Przyszły tydzień ma być nieco łagodniejszy, ma być już mniej śniegu, ale temperatury powietrza nadal będą niskie, od zera do minus 5 stopni Celsjusza.