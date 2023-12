Zimowa parada Motomikołajów w Koszalinie. Pomagają małej Mai [ZDJĘCIA]

Motocykliści - oraz jeden rowerzysta - tradycyjnie przebrani w czerwono-białe kubraki pojawili się na Rynku Staromiejskim, nie tylko by uczcić rozpoczęcie sezonu świątecznego, ale przede wszystkim, by kwestować na rzecz ciężko chorej dziewczynki.

Maja Dąbrowska, bo o niej mowa, ma 6 lat i od czerwca 2020 roku choruje na nowotwór złośliwy czwartego stopnia typu neuroblastoma. Maja przeszła do tej pory cały protokół leczenia w Polsce.

Obecnie dziewczynka została objęta opieką przez najlepszą na świecie klinikę leczenia neuroblastomy w Barcelonie, gdzie czekają ją kolejne cykle chemioimmunoterapii. Leczenie jest bardzo kosztowne, ale jest to jedyna nadzieja dla dziewczynki.

By pomóc, można również dokonywać wpłat na konto Fundacji "Zdążyć z Miłością", ul. Jana z Kolna 10, 75-204 Koszalin

KRS: 0000496082

NRB w PKO BP S.A.

Konto: 09 1020 2791 0000 7702 0215 9796 (z dopiskiem MOTOMIKOŁAJE 2023)