Zimowe szaleństwo za pasem. Czas na kontrole autobusów w Koszalinie i regionie

- Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, będą prowadzili wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież do zimowych miejsc wypoczynku. Inspektorzy będą sprawdzali m.in. stan techniczny pojazdów, czas pracy i kwalifikacje kierowców oraz ich trzeźwość - poinformował Tomasz Krawacki, naczelnik Wydziału Inspekcji.

Same kontrole zaplanować mogą też organizatorzy wyjazdów jeśli chcą mieć pewność, że wszystko z ich pojazdem jest w porządku. Zgłoszenie kontroli autobusów wyjeżdżających z dziećmi lub młodzieżą do miejsc zimowego wypoczynku, można przekazywać - minimum dwa dni przed jego realizacją - telefonicznie pod numerem telefonu 91 311-56-18 wew. 110 lub 111 oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Prośbę o kontrolę kierować można także do Wydziału Ruchu Drogowego pod numerem telefonu 47 78-41-374.