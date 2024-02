Złoty naszyjnik z ok. 550 roku. Oryginał jest w Niemczech, w Kołobrzegu będzie kopia [ZDJĘCIA]

Naszyjnik w 1913 roku znalazł mieszkaniec wsi Piotrowice w gminie Dygowo. Ważący 1883 gramy przedmiot to mieszanka 1360 gramów złota i 523 gramów srebra. Data jego powstania została ustalona na ok. 550 rok naszej ery (w czasach gdy tereny te zamieszkiwali Goci). Średnica niezwykłego znaleziska wynosi 22 cm, a jego długość to prawie 1 metr. Posiada piękne zdobienia, wśród których są głowa orła i lwa.