Zmarł były koszykarz AZS Koszalin, Krzysztof Janicki

Informacja o śmierci popularnego Kisiela zmroziła starszych kibiców koszykówki z Koszalina oraz Jego kolegów. Krzysztof Janicki był wychowankiem SZS AZS Koszalin. Treningi zaczynał u Mieczysława Wołujewicza, a w 1982 roku wywalczył z AZS wicemistrzostwo Polski juniorów pod wodzą trenera Jerzego Rudzina. Talent środkowego doceniali trenerzy kadr, powołując Go do reprezentacji Polski kadetów i juniorów (grał m.in. przeciwko legendarnemu centrowi rodem z Litwy, Arvidasowi Sabonisowi).

Po ukończeniu II LO im. Wł. Broniewskiego, Krzysztof Janicki podjął studia w AWF Katowice. Przez dwa sezony reprezentował barwy Baildonu Katowice. W pierwszym sezonie po powrocie do Koszalina (1985/86), wywalczył z AZS historyczny awans do I ligi, najwyższej wówczas klasy rozgrywkowej. Mierzący 206 cm środkowy grał w niej aż do spadku Akademików w sezonie 1990/91. Karierę zakończył po sezonie 1991/92. Rozegrał 248 meczów, w których zdobył 2421 pkt.