Zmiana terminu wypłaty październikowych emerytur 2023. Możliwa tylko "w szczególnych przypadkach". Ile pieniędzy dostaną emeryci? 12.10.2023

Zmiana terminu wypłaty październikowych emerytur

Nie wszyscy emeryci dostaną emeryturę w terminie. W momencie przejścia na emeryturę ZUS informuje świadczeniobiorcę, kiedy będzie otrzymywał emeryturę. Zakład wybiera jeden z siedmiu terminów: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca . Od tej reguły są jednak wyjątki. Jeśli termin wypłaty przypada w weekend lub w święto, wtedy pieniądze przekazywane są wcześniej. Z taką sytuacją mamy do czynienia w październiku. Część osób otrzymało wypłaty już we wrześniu, ponieważ 1 października wypadał w niedzielę. Osoby, które środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych miały otrzymać 15 października, który wypada w niedzielę. W tym przypadku seniorzy mogą spodziewać się wypłat w piątek 13 października.

Ile wyniosą październikowe emerytury w 2023 roku?

Minimalna emerytura wynosi 1 588,44 zł brutto, czyli 1 445 zł netto. Dzięki waloryzacji w marcu 2023 roku do kwoty 1588,44 zł brutto wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Dodatkowo minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca 2023 wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto. Warto również zaznaczyć, że minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca 2023 roku wynosi 1 191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne wynosi 1 600,70 zł brutto.