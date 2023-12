Zmiany w nadawaniu telewizji naziemnej. Są jeszcze spóźnialscy

Choć zmiany te w Polsce widoczne są od czerwca 2022 roku, to modyfikacje w sposobach nadawania wciąż są konieczne. Powodem ostatnich zmian jest uwolnienie częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej 5G. Przez to jednak wspomniane kanały TVP zniknęły u wielu odbiorców. W związku ze zmianami z wyprzedzeniem nadawca informował, że do takowych dojdzie oraz proponował rozwiązania w przypadku, gdy sygnał telewizyjny przestanie być odbierany.

O ile większość telewidzów była na to wszystko gotowa, o tyle są jeszcze osoby zaskoczone takim obrotem spraw i proszące o pomoc.

- Gdy w ubiegłym roku zmieniano sygnał nadawania i w pełni przestawiano się na standardy cyfrowe, to faktycznie było duże zainteresowanie jeśli chodzi o kupno dekoderów dostosowanych do realiów - słyszymy od właściciela jednego z koszalińskich sklepów z elektroniką.

- Teraz chętnych i zapytań jest mniej, co nie znaczy, że ich nie ma. O to, dlaczego TVP nie działa, dopytywali w ostatnich dniach seniorzy. Ale okazywało się, że specjalne dekodery czy telewizory już mieli, wystarczyło ponowne skanowanie kanałów. Ludzie pod względem dostępnego sprzętu są gotowi na to, by odbierać bez przeszkód naziemną telewizję cyfrową. Ceny podstawowych telewizorów spełniających wymagania to wydatek rzędu kilkuset złotych i więcej. Sam dekoder-przystawka do już posiadanego odbiornika to koszt 100 złotych. Gorzej jest natomiast z informacją, z byciem na bieżąco. Że coś się znowu zmienia i ponownie trzeba dostrajać kanały. Ale klienci wiedzę, gdzie się udać. Pytają o pomoc bardziej biegłych technicznie członków rodziny i znajomych albo udają się do sklepów z elektroniką - podsumowuje koszaliński sprzedawca.