Zmiany w prawie pracy: Urlop wypoczynkowy 35 dni w 2020. Urlopy na żądanie, na dziecko i szkoleniowy [6.09.2020]

Jeśli ktoś pracuje w niepełnym wymiarze czasu, długość urlopu jest proporcjonalna do tego wymiaru. Np. pracujący na pół etatu ma prawo do połowy, czyli 10 z 20 lub 13 z 26 dni urlopu zależnie od stażu.

Jak do stażu dolicza się naukę? Po zawodówce dolicza się 3 lata, po ogólniaku 4, po technikum 5, po szkole policealnej 6, a po wyższej 8. Niestety lata te nie sumują się – absolwent uczelni do 8 lat nie doda 4 za ogólniak.

Uwaga! Do stażu bez względu na przerwy wlicza się poprzednią pracę oraz naukę.

To zależy od stażu.

Urlop za dany rok należy wykorzystać do 30 września następnego roku. Jeśli w tym roku nie skorzystasz z całego wolnego, będziesz miał na to trzy kwartały w 2021 r. (nie licząc urlopu za 2021).

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który powinno się ustalać do 1 stycznia roku, za który będą urlopy. Pracodawca jednak weźmie pod uwagę nie tylko wnioski pracowników, ale i zapewnienie normalnego toku pracy.

Jeśli tego wymagają zakładowe okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu przez pracownika, pracodawca może go z urlopu odwołać, z tym że pokryje koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Zmiany w prawie pracy 2020: Od kiedy przysługuje urlop

Urlop przysługuje z góry. Znaczy to, że jeśli masz już ponad rok stażu, prawo do urlopu za rok 2020 nabyłeś z dniem 1 stycznia 2020 i mogłeś go zacząć już 2 stycznia (1 stycznia był dniem wolnym).