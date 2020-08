"Zmień piec" prawie jak "zmień płeć", czyli memy o komin oucie. Zdemolował stoisko ekologiczne, bo źle przeczytał napis? [30.08.2020]

Do nietypowej sytuacji doszło we Wrocławiu, gdzie pewien mężczyzna źle przeczytał napis "ZMIEŃ PIEC", widniejący na stoisku, przy którym jedna z organizacji namawiała do wymiany starych kopciuchów. Agresor przeczytał "ZMIEŃ PŁEĆ" i zdemolował stoisko. Kopiąc mobilny punkt informacyjny krzyczał: "Nawet pod kościołem stoicie? Wypierd...". Piec miał trudny komin out - komentują internauci. Internet natomiast zalały memy. Zobacz je w galerii zdjęć.

Zmień piec prawie jak zmień płeć MEMY Przykry incydent miał miejsce we Wrocławiu w parku Edyty Stein przy kościele św. Michała Archanioła. Stał przy nim miejski punkt informacyjny, który zachęcał do wymiany starych pieców na nowe ekologiczne. Wszystko w ramach akcji "Zmień piec". ZMIEŃ PIEC PRAWIE JAK ZMIEŃ PŁEĆ

INTERNETOWE MEMY O KOMIN OUCIE Zobacz galerię (20 zdjęć) Niestety napis ten został błędnie odczytany przez mężczyznę jadącego na rowerze. Przeczytał on bowiem "zmień płeć" i zaatakował mobilny punkt. W pewnym momencie do stoiska podjechał pan na rowerze, powiedział: "Nawet pod kościołem stoicie? Wypier***ć" i od razu wymierzył kopniak w nasz mobilny punkt – opisuje Bruno Zacharasiewicz, prezes Fundacji Plastformers na łamach Onetu. Zdemolował stoisko we Wrocławiu. Zamiast "zmień piec" przeczytał "zmień płeć" O sprawie powiadomiona został policja. Po ataku agresywny mężczyzna uciekł. Domyślam się, że mężczyzna źle odczytał nazwę akcji i zamiast "Zmień piec", przeczytał "Zmień płeć". To jednak tylko moje przypuszczenia – podkreśla Bruno Zacharasiewicz. – Dużo osób źle odczytuje nazwę akcji. Przed incydentem z rowerzystą podszedł inny mężczyzna, który z agresywnym podejściem pytał, dlaczego chcemy namawiać ludzi do zmiany płci – dodaje. Policja próbuje ustalić tożsamość mężczyzny. Jak na razie bezskutecznie. Źródło: Onet.pl. Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców Wideo