Znaki "Stop" na ulicy Wenedów i Lechickiej zirytowały kierowców z Koszalina [ZDJĘCIA]

- Wygląda to tak, jakby ustawiono tu te znaki tylko po to, żeby łapać nas i wlepiać mandaty - denerwuje się jeden z wielu naszych Czytelników, którzy zauważyli nowe oznakowanie przed przejazdami. Kierowcy irytują się, bo w godzinach popołudniowych ruch samochodowy na ul. Wenedów i ul. Lechickiej zdecydowanie wzrasta, tymczasem znaki "Stop" ten ruch spowalniają, wręcz hamują. - Wąskotorówka to przyjemna atrakcja w Koszalinie, ale ta kolejka jeździ przecież niezbyt często. Te znaki więc tylko uprzykrzają nam życie - dodaje kolejny z naszych rozmówców.

Okazuje się, że "Stop" przed przejazdami to nie widzimisię drogowców, ale realizacja zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych i pisma, jakie wysłano z Urzędu Transportu Kolejowego. Urzędnicy przeprowadzili inspekcję przejazdów wąskotorówki po wypadkach, do których doszło w 2019 i 2022 roku.