Znamy zwycięzców 20. edycji Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja [ZDJĘCIA]

Jury, na którego czele stała Grażyna Błęcka-Kolska, w kategorii filmów dokumentalnych Motylem nagrodziło dokument "Kto ci będzie okna mył" Dariusza Janiczaka. W uzasadnieniu czytamy, że to nagroda za niezwykle subtelne pokazanie dwójki przyjaciół, umiejętne podążanie kamerą za bohaterami i wspaniałe dialogi.

Reżyser, odbierając nagrodę, dziękował bohaterom swojego filmu, którzy pokazali kawałek swojego intymnego świata.

Nagroda w kategorii najlepszego filmu fabularnego powędrowała do holenderskich twórców (Jos de Putter, Clara van Gool) za film "Sposób, by być".

Choć festiwal oficjalnie się zakończył, w sobotę na ekranie kina Alternatywa będzie jeszcze można zobaczyć dwa filmy pozakonkursowe. O godzinie 10 będzie to "Adamant (On the Adamant)", a następnie "Turkusowa suknia".