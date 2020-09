Żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady OT złożyli przysięgę [ZDJĘCIA]

- Przybywa kolejna grupa żołnierzy WOT, która będzie w stanie wspierać i pomagać społeczności lokalnej na Pomorzu Zachodnim. Wstępując w szeregi Wojska Polskiego stajecie się kontynuatorami czynu naszych przodków, w tym tych, którzy 100 lat temu walczyli o wolną Polskę, odnosząc wielkie zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. Wy dzisiaj swoją postawą oddajecie im hołd, a wasza przysięga jest najlepszym prezentem dla Ojczyzny - mówił, żegnający się z jednostką jej dowódca, płk Grzegorz Kaliciak.

- Świętujemy w rocznicę zrzutu na teren okupowanej Rzeczypospolitej naszego patrona, ppłk Stanisława Jerzego Sędziaka ps. „Warta”, który wraz z oddziałem innych Cichociemnych, dzielnych żołnierzy Armii Krajowej, zdecydował się walczyć z hitlerowskim, a potem sowieckim okupantem. To oni, Cichociemni i żołnierze Armii Krajowej są dla nas wzorem i przypominają nam ciągle o służbie, jaką winni jesteśmy naszej Ojczyźnie. Żołnierze, to zaszczyt składać przysięgę wojskową w takim dniu - mówił do przysięgających żołnierzy zastępca dowódcy 14 ZBOT ppłk Mirosław Radwan, który przejął obowiązki dowodzenia brygadą.