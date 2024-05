Zrzucili się i mają. Wierni z Koszalina spowiadają się w komfortowych warunkach

Konfesjonały zostały wykonane na zamówienie i stoją w tylnej części świątyni, po obu stronach drzwi wejściowych. Koszt każdego z nich to 30 tysięcy złotych. Skąd pomysł, aby tak skonstruowane konfesjonały znalazły swoje miejsce w koszalińskiej świątyni?

- Zainspirowali nas nasi parafianie, którzy już od pewnego czasu apelowali o realizację takiego właśnie projektu – mówi ksiądz Paweł Wojtalewicz, proboszcz w parafii Ducha Świętego w Koszalinie.

- Argumentów "za" było dużo, między innymi chodziło o zapewnienie jak największego komfortu ludziom starszym i niepełnosprawnym. Wiadomo, że osoby w podeszłym wieku mają gorszy słuch, a to oznacza, że trzeba mówić do nich głośniej, a i one same też mówią głośniej niż osoby z normalnym słuchem. Jest to krępująca sytuacja dla wszystkich, bo w przypadku klasycznego konfesjonału postronni ludzie często stoją blisko i chcąc nie chcąc słyszą więcej niż by sami chcieli. Pamiętajmy też, że starszym osobom jak i niepełnosprawnym przyklęknięcie na wąskim klęczniku to duży problem. Dlatego w nowych konfesjonałach w czasie spowiedzi można klęknąć, usiąść lub stać. W zależności od stanu zdrowia spowiadającej się osoby - wyjaśnia ksiądz proboszcz.