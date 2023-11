ZUS kontrolował zwolnienia lekarskie. Swoje oszczędności oszacował na ponad pół miliona

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu nadal jest chora i tym samym niezdolna do pracy, czy też należy skrócić zwolnienie. Od stycznia do września tego roku w Zachodniopomorskiem w 291 sprawach skorygowano zwolnienie, na łączną liczbę 2945 dni absencji. Kwota oszczędności to 250,6 tys. złotych, w koszalińskim oddziale — blisko 130 tysięcy.

Druga kontrola polega na sprawdzeniu, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem. Czy na przykład nie pracuje lub nie wykonuje innych czynności, które utrudniają powrót do zdrowia. W sytuacji nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia wstrzymujemy wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, trzeba je oddać. W 2023 r. (styczeń – wrzesień) w regionie 158 osób nieprawidłowo wykorzystało zwolnienie. Z tego powodu wstrzymano wypłatę zasiłków w wysokości 261,1 tys. złotych.