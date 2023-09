ZUS wypłaca tysiące złotych. Szczegóły dotyczące specjalnego subkonta. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze? 5.09.2023

Osoby urodzone po 1968 roku mają założone subkonto w ZUS. Jeśli jesteś osobą urodzoną prze 1968 r. masz subkonto tylko wtedy, gdy należysz do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreślił, że jeśli ktoś ma subkonto, to może wskazać osoby uprawnione do środków na nim zapisanych po swojej śmierci. W każdym czasie można też zmienić swoją dyspozycję.

Jak dzielone są środki na subkoncie?

Kto musi złożyć wniosek? Jakie warunki są wymagane?

Ile kosztuje organizacja pogrzebu?

Koszt pogrzebu może wynieść nawet do 20 000 zł. Wyniesie wraz z trumną, ceremonią, wykupieniem miejsca pochówku i grobu, oraz stypą to spory wydatek. Koszt organizacji ceremonii waha się średnio od 1000 do 1500 zł. Spory wydatek generuje również stypa, w zależności od miejsca i liczby gości kosztuje od tysiąca do kilku tysięcy.