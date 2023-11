Związkowiec jeszcze postoi. Właściciele nie dostarczyli dokumentów

Jak nam zdradza Robert Grabowski, rzecznik koszalińskiego ratusza, właściciele budynku pierwszy wniosek złożyli kilka miesięcy temu. Miejscy urzędnicy zażądali jednak przed podjęciem decyzji o uzupełnienie dokumentacji. Właściciele budynku dostali na to czas do końca sierpnia, potem poprosili o wydłużenie go do końca października. Teraz zwrócili się z prośbą o kolejne dwa miesiące.

Popularna nazwa Związkowiec pochodzi jeszcze z czasów PRL, kiedy obiekt należał do OPZZ. Funkcjonujący dawniej pod nazwą Union Tower budynek, powstał w 1972 roku i zmienił panoramę miasta. Obiekt był siedzibą wielu firm, organizacji i stowarzyszeń, które z biegiem czasu zmieniły siedziby.

Usytuowanie budynku w centrum miasta sprawia, że wszystkie prace rozbiórkowe — jeśli już zostanie wydane odpowiednie pozwolenie — będą musiały być prowadzone pod szczególnym nadzorem. Rozbiórka budynku będzie skomplikowaną operacją. I ratusz chce mieć pewność, że właściciele i wynajęta przez nich firma, podołają wyzwaniom.