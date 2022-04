Zwierzęta, aniołki i laleczki czyli makramowe arcydzieła

Choć jej przygoda z rękodziełem rozpoczęła się dopiero w 2021 roku to już jest w stanie wyczarować niesamowite makramy ze sznurka. A dlaczego akurat makramy?

- Pamiętam, że któregoś dnia, przeglądałam Youtube w poszukiwaniu frazy BOHO i trafiłam na makramy. Portal zaczął sugerować podobne filmy, a ja oglądałam kolejny i kolejny. Pomyślałam sobie „Hej, to jest to! Chcę to robić - wygląda pięknie i zdaje się, że jest przyjemne.” Niektóre sploty są podobne do tych, które kiedyś robiłam na szydełku. Musiałam spróbować – opowiada pani Małgosia.