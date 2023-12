Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 21.12.2023

Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady!

Sprzedawcy energii elektrycznej obniżą o 12 procent ceny prądu dla gospodarstw domowych wstecznie od stycznia 2023 roku. Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł, co oznacza, że na gospodarstwo domowe przypadnie jeden „darmowy” miesięczny rachunek. Komu przysługuje obniżka cen energii elektrycznej i jak z niej skorzystać?

Kto może dostać zwrot pieniędzy?

Od 1 października obowiązują wyższe limity zamrożenia cen energii elektrycznej. Co to oznacza? Rząd zdecydował się na podniesienie limitów zużycia prądu w gospodarstwach domowych, dzięki temu więcej osób zaoszczędzi pieniądze z rachunków za prąd. Limit zużycia prądu zwiększony do 3000 kWh. Czytaj więcej w galerii!