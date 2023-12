Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Gotowe wierszyki, teksty, życzenia na SMS, Facebooka! Sprawdź! 25.12.2023

Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023

Krótkie życzenia na BOŻE NARODZENIE - SMS

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia, jest taka moc, co smutek w radość przemienia, jest taka siła, co spełnia marzenia… To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

Wierszowane życzenia na święta Bożego Narodzenia

Jak obyczaj stary każe,

według naszych ojców wiary,

z dniem Bożego Narodzenia

pragnę złożyć Ci życzenia:

Niechaj gwiazdka betlejemska,

co zaświeci nam o zmroku,

zaprowadzi Cię do szczęścia

w nadchodzącym Nowym Roku.

***

Gwiazdki najjaśniejszej,

choinki najpiękniejszej,

prezentów wymarzonych,

Świąt mile spędzonych,

karnawału szalonego,

roku bardzo udanego.

***

Idą Święta, widać już gości,

wydłub z karpia wszelkie ości.

Powyjadaj z barszczu uszy,

a gdy Cię za bardzo suszy,

siądź wygodnie z zimnym browarem

i obejrzyj dziś Kevina!:]

Wesołych Świąt

***

By Wam wszystko pasowało,

by kłopotów było mało,

byście zawsze byli zdrowi,

by problemy były z głowy,

by się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie!

Wesołych Świąt dla moich ukochanych...

***

Wigilijny nadszedł czas,

całujemy mocno Was.

Chcemy złożyć Wam życzenia

w Dniu Bożego Narodzenia:

niechaj Gwiazdka Betlejemska,

która świeci Wam o zmroku,

doprowadzi Was do szczęścia

w nadchodzącym Nowym Roku!