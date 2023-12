Życzenia świąteczne Boże Narodzenie 2023 WIERSZYKI [SMS, FACEBOOK] Wesołe, Śmieszne, Zabawne 23.12.2023

Życzenia świąteczne 2023. Prezentujemy najlepsze życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Nie wiesz jakie życzenia wysłać do najbliższych? Mamy dla Was gotowe propozycje życzeń w tradycyjnej formie wierszyków i rymowanek oraz w formie obrazków czy życzenia świąteczne które idealnie nadają się do wysłania przez SMS oraz facebooka. Życzenia Świąteczne Boże Narodzenie - gotowe życzenia z gk24.pl.

Przed nami święta Bożego Narodzenie 2023. Jak co roku przygotowaliśmy dla was listę najpopularniejszych życzeń, które będzie mogli wysłać najbliższym. Na liście znajdziecie zarówno wesołe zabawne życzenia jak i poważne życzenia. Nasze życzenia na Boże Narodzenie możecie wysłać najbliższym. Polecamy wesołe życzenia na Boże Narodzenie oraz te tradycyjne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Każdy znajdzie coś dla siebie. Życzenia możecie wysłać za pomocą SMS lub poprzez e-mail lub Facebooka. Każda forma wysyłania życzeń sprawi Waszym bliskim dużo radości. TRADYCYJNE ŻYCZENIA BOŻE NARODZENIE GOTOWE DO WYSŁANIA ŻYCZENIA SMS FACEBOOK Życzenia Boże Narodzenie. Nie wiesz jakie życzenia wysłać? Podpowiadamy jakie życzenia w tym roku są najpopularniejsze. Sprawdź listę życzeń bożonarodzeniowych już dzisiaj. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Ci jak najwięcej łask bożych, życzę Tobie również, byś doświadczył/a bożej mocy co dnia i by nasz Pan Jezus Chrystus zawsze był przy Tobie.

Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi, przesłać życzenia się godzi. Przyjmijcie zatem z rąk naszych, garść życzeń najlepszych zdrowia, spokoju, radości, a w Nowym Roku - olbrzymiego rogu obfitości.

Każdy już czym prędzej bieży, by dołączyć do pasterzy. I ja spieszę z życzeniami, bo nie mogę być tam z Wami. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i niech dobro wśród Was gości. I niech Boga wielka moc na Was spłynie w świętą noc. Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności i ja życzę Ci radości, aby Tobie się darzyło, z roku na rok lepiej było

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku przesyła ... Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci nadziei, własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy, filiżanki dobrej, pachnącej kawy, piękna poezji, muzyki, pogodnych świąt zimowych, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół, chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami. Wesołych świąt!

Życzenia świąteczne. Najlepsze życzenia na Boże Narodzenie [TRADYCYJNE, WESOŁE, WIERSZYKI] Aby przy świątecznym stole

nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery,

a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność. Wesołych i spokojnych Świat Bożego Narodzenia

oraz wystrzałowego Sylwestra

i spełnienia najskrytszych marzeń

w Nowym Roku życzy Bóg się rodzi dla nas wszystkich,

w stajni płacze tak ukradkiem.

Znów odwiedzisz swoich bliskich,

i podzielisz się opłatkiem. Podwójnych życzeń nastaje czas,

jak to wiadomo każdemu z nas,

bo Chrystus Pan nam się dziś rodzi,

a i Rok Nowy także nadchodzi. Zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia.

Niech ten magiczny czas obfituje w spotkania z bliskimi, odpoczynek i prezenty

Z okazji świąt Bożego Narodzenia

pragniemy złożyć Wam życzenia

pogody ducha, sytej kolacji wigilijnej

i prezentów bez liku pod choinką.

Lecz przede wszystkim

niech to będzie czas spędzony z najbliższymi

Święta to cudowny czas, pełne magii i uroku,

dlatego tez życzę Ci abyś spędził je w rodzinnym,

spokojnym i przyjaznym gronie,

aby były magiczne i przyniosły wytchnienie Choć los rzucił Cię daleko stąd,

w myślach z Tobą będę.

Na odległość życzę Ci

wesołych świąt w sercu śląc kolędę.

Życzenia świąteczne SMS. Krótkie wierszyki bożonarodzeniowe, idealne do wysyłki życzeń SMS Świat wesolutkich, zmartwień malutkich, prezentów masę za wielką kasę, sylwestra bombowego, a Roku Nowego jeszcze lepszego!

By Ci wszystko pasowało,

By kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

By wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

By smaczniejszy był opłatek.

W Boże Narodzenie pragnę Ci życzyć:

By marzenia się spełniły,

By twe dzieci nie broiły,

By to trwało cały czas,

Atmosfera świetna wiesz,

Pierwsza gwiazdka niechaj świeci,

I kolęda głośno leci,

Śpiewają na cały głos,

I niech bogaty będzie nowy rok,

Niech da owoce i swe nauki,

Byś był szczęśliwy i radośniutki.

W tym wyjątkowym, długo wyczekiwanym czasie, życzę Ci dużo zdrowia, wielu powodów do radości – tych małych i tych dużych. Życzę Ci także, abyś to Boże Narodzenie spędziła z osobami, które są Ci bliskie – niech to będzie czas pełen miłości, spędzony w rodzinnym gronie, czas odpoczynku i refleksji. Wesołych Świąt! Niech te święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam wiele radości – wspólnie spędzonego czasu, rodzinnej atmosfery, dużo radości i tyle optymizmu, by nie skończył się przez cały zbliżający się rok. Życzę Wam, abyście to Boże Narodzenie spędzili w atmosferze miłości i wzajemnego zrozumienia. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzy Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie: SMS Wesołe, krótkie, religijne, śmieszne Bóg się rodzi, radość nadchodzi, pastuszkowie wciąż biegają i nowinę rozsławiają. W tym szczególnym dniu pragnę życzyć Tobie i całej Twojej rodzinie spokojnych, wesołych i błogosławionych świąt. Boże Narodzenie nie jest dniem zwyczajnym. Bądź więc wesół i szczęściem się dziel, bo to nie pora na zmartwienia.

Wigilia to czas wielki, kiedy wszyscy razem zasiadają do stołu. Jedzą karpie, śledzie, pierogi, kutie i wiele innych potraw świątecznych. Wszystko otoczone w bajecznych barwach. Siadaj więc i Ty ciesz się życiem, bo to Boże Narodzenie nastało wreszcie! Bądź wesoły, jedz do woli, tylko może nie bez kontroli.

Dziś dzień szczególny dla wszystkich dzieci,

chociaż ten czas tak szybko zleci.

Wieczorem Mikołaj przez komin się skradnie,

by prezenty zostawić pod choinką ukradkiem.

Tymczasem małą gwiazdkę przed świętami

Przyjmij proszę z życzeniami.

Ona spełni Twe marzenia

bez żadnego marudzenia.

Spędź Boże Narodzenie z kolędą na ustach! W dniu Bożego Narodzenia posyłam z

daleka Wam życzenia, Niech karp

będzie w galarecie, Niech prezentów

całą górę znajdzie każdy pod

choinką i raduje się z rodzinką!

Ile w ulu pszczół robotnic,

ile pociąg mija zwrotnic,

ile kwiatków liczy łąka,

ile kropek ma biedronka,

ile gwiazdek jest na niebie.

Tak wiele szczęścia bez cienia goryczy

ktoś kto pamięta serdecznie Tobie życzy.

Święty Mikołaj w ciągu nocy wędruje

dzwoneczkami pobrzękuje

a także cicho podśpiewuje.

Zagląda do naszych serduszek

i liczy jak dużo ma przynieść paczuszek.

A tych co wesoło śpiewają prosi:

podziel się z tymi co nic nie posiadają. Najlepsze życzenia świąteczne [SMS, FACEBOOK] Najpiękniejsze życzenia na Boże Narodzenie dla bliskich Śniegu po pachy,

smacznej kiełbaski,

prezentów pod choinką

i wystarczającą forsę,

aż do nieba choinki

i dla całej Twojej rodzinki

szczęśliwego wskoku

do Nowego 2021 Roku! Lawiny szczęścia,

potopu miłości,

lampek migania,

kolęd śpiewania.

Prezentów co nie miara,

wiele kolędników

oraz Sylwester do rana

z lampką szampana!

Wesołych Świąt Gdy nadejdą te piękne święta Bożego Narodzenia,

każdy o bliskich swoich pamięta.

Przesyłam gorące życzenia świąteczne.

Niech gwiazdka pomyślności co zabłyśnie znów o zmroku,

zaprowadzi Was do szczęścia w Nowym Roku.

Święta Bożego Narodzenia szybko się zbliżają,

w święta ludzie się kochają.

Przy łamaniu się opłatkiem,

płyną z oczu łzy ukradkiem.

Życzymy sobie Wszystkiego Najlepszego,

dając w policzek całusa wielkiego.

W nocy Jezus się urodzi

i serduszka nam odmłodzi.

Wesołe święta.. oby takie były

i oby wszystkie życzenia się spełniły.

Z okazji świąt życzymy wszystkim naszym partnerom,

przyjaciołom, klientom oraz współpracownikom, wszystkiego co najlepsze

i najprzyjemniejsze, miłej, rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego,

pogody ducha oraz suto zastawionych stołów.

Bielutkie wąsy, jeszcze bielsza broda,

Tylko tego śniegu ciągle nie ma – jaka wielka szkoda!

Iskry błyskiem sypią się spod wielkich sań

Po zimnym asfalcie do nas pędzi drań!

Spieszył się tak bardzo bo pusto już w worku, a na dodatek teraz stoi w wielkim korku!

Wesołych Świąt w to cudowne Boże Narodzenie! W związku z tym, iż wielkimi krokami zbliżają się Święta, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Aby w nadchodzącym czasie udało się Państwu zrealizować to, co przyniesie upragnione profity oraz zapobiec temu, co wydarzyć się nie musi. Życzymy dużo radości oraz sukcesów na bardzo długi czas.

W wyjątkowym czasie Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu samych pogodnych dni. Niech Boża Dziecina pobłogosławi nam wszystkim i niechaj ten świąteczny czas upływa nam w rodzinnej atmosferze. Składamy najserdeczniejsze życzenia, wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz powodów do uśmiechu w życiu prywatnym.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, ślę najserdeczniejsze życzenia,

Dużo zdrówka i radości, szczęścia, pieniędzy i miłości,

Żeby karp smakował świetnie i pierogi nie były średnie.

Prezentów znakomitych moc, które znajdziesz pod choinką w tę cudowną noc.

Choć nas dzielą kilometry, myśli moje Was dobiegły!

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia.

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych

napełni Wasze serca spokojem i radością.

Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka

towarzyszy Wam przez całe Wasze życie,

a szczere i najpiękniejsze

Bożonarodzeniowe życzenia

spełniają się w każdym momencie. Mikołaj bez emerytury wczesnej ani zwykłej

siwy gania bez perspektywy na zmiany nikłej.

Po co wy to robicie Mikołaju?

Żeby żyło wam się tu jak w raju.

Byłeś grzeczny albo nie,

dzisiaj okaże się.

Nie wykręcisz się już nam

kiedy z rózgą przyjdzie Pan.

O już idzie, pomachaj mu!

Do mnie? Nie wejdzie tu!

