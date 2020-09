Życzenia urodzinowe 2020. Najpiękniejsze życzenia na urodziny [GOTOWE SMS, WIERSZYKI] DLA NIEJ DLA NIEGO [3.09.2020]

Urodziny to szczególny dzień i warto, by życzenia urodzinowe były najpiękniejsze, płynące prosto z serca. Życzenia na urodziny nie muszą być nudne. Nie masz pomysłu na życzenia urodzinowe? Chcesz, by były szczególne i najpiękniejsze? Na gk24.pl znajdziesz najlepsze życzenia urodzinowe. Zarówno te wesołe, jak i bardziej poważne. Życzenia na urodziny na gk24.pl. Sprawdź najpiękniejsze życzenia urodzinowe i spraw swoim bliskim wiele radości! Niech ten dzień będzie wyjątkowy! Najlepsze życzenia urodzinowe DLA NIEJ i DLA NIEGO na gk24.pl.

Najlepsze życzenia urodzinowe DLA NIEJ DLA NIEGO [SMS, WIERSZYKI] W dniu urodzin Twych kochana,

życzę szczęścia pod dostatkiem.

Aby troski i kłopoty,

odpłynęły gdzieś ukradkiem.

Słońce niech Ci zawsze świeci,

a na twarzy uśmiech gości.

I by nigdy Ci nie brakło

marzeń, wiary i miłości. W dniu tak pięknym i radosnym,

niczym kwiat w promieniach wiosny,

życzę Ci dużo szczęścia i radości.

W każdej chwili codzienności

bądź szczęśliwy i radosny. Najpiękniejsze życzenia na urodziny Z okazji urodzin życzę Ci:

odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany,

które z pozoru wydają się trudne,

a później wprost wymarzone,

realizacji planów, nowych marzeń

i kolejnych natchnień,

które tak jak fala pcha statek,

pchają życie do przodu. W dniu urodzin życzę Ci

subtelnej niecierpliwości wiosny,

łagodnego wzrastania lata,

cichej dojrzałości jesieni

i mądrości dostojnej zimy,

wielu chwil radości,

aby każdy dzień był dla Ciebie

niezapomnianą przygodą

i powodem do zadowolenia.

Chciałabym, aby nigdy nie zabrakło Ci

miłości najważniejszych osób w Twoim życiu.

Bądź zawsze szczęśliwy i wyrozumiały.

I oby nigdy nie opuszczał Cię dobry nastrój.

Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze życzenia na urodziny. Najlepsze życzenia urodzinowe DLA NIEJ DLA NIEGO [SMS, WIERSZYKI] W dniu Twych urodzin,

każdy szczęścia Ci życzy.

Korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia i pomyślności,

by to, o czym marzysz, się spełniło

i to, co kochasz, przy Tobie było.

Urodziny - dzień radosny,

Pełen kwiatów zapach wiosny.

Dziś chcę złożyć Ci życzenia,

Szczęścia, zdrowia, powodzenia.

Niech Ci słońce jasno świeci,

I w radości dzień przeleci.

Niech odejdą smutki troski,

By nastąpił dzień radości.

Te życzenia choć z daleka,

Płyną niby wielka rzeka.

I choć skromnie ułożone,

Są dla Ciebie przeznaczone.

Życzenia urodzinowe 2020 Urodzinki, urodzinki,

wszyscy robią słodkie minki

żyj nam długo i szczęśliwie,

pomyśl czasem o mnie mile. Życzę Ci dzisiaj wszystkiego,

wszystkiego najsłodszego na ziemi,

niech Twe życie w sen piękny się zmieni.

To Ci pozwoli uśmiechać się na zawsze,

śnij sny cudowne i najciekawsze! Najlepsze życzenia urodzinowe DLA NIEJ DLA NIEGO [SMS, WIERSZYKI] W dniu Twych urodzin, w dniu Twego święta,

serce me bije, serce pamięta.

Niech więc życzenia lecą listownie,

bo nie mam szansy przekazać słownie.

Niech lecą prędko do swego celu,

niech będą pierwsze wśród życzeń wielu.

Życzę słońca, śpiewu ptaków i spokoju duszy,

Życzę pogodnych przygód i radosnych spotkań,

śpiewu przy ognisku i dumania w fotelu,

i żeby wszystko spełniło się szybko ... Najpiękniejsze życzenia na urodziny Jest w roku taki dzień,

W którym smutki idą w cień,

Wiec z okazji tego dnia

Posłuchaj czego Ci życzę ja:

Dużo zdrowia i radości,

Szczęścia w życiu i miłości,

Moc najpiękniejszych wrażeń

I spełnienia wszystkich marzeń. Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

bo dziś Twoje urodzinki! Życzenia urodzinowe 2020 Przed Tobą droga daleka,

Przed Tobą sam życia kwiat,

Bądź przez wszystkich kochany,

Niech wita Cię cały świat,

Nigdy nie zaznaj goryczy

-Tego Ci me serce życzy. Ile na torcie świeczek dzisiaj się świeci,

Tyle też w przyszłości życzę Ci dzieci.

Męża doskonałego, ale i przystojnego,

Domku z ogrodem i basenem do tego.

Przyjaciółka w urodziny życzy Ci mile,

Byś dzisiaj wspaniałe spędziła chwile.

Składam Ci właśnie serdeczne słowa,

Bo pogadać i przytulić jestem gotowa.

Spełniaj marzenia, otwórz się na świat,

A te o to życzenia to mej przyjaźni kwiat.

Najlepsze życzenia urodzinowe DLA NIEJ DLA NIEGO [SMS, WIERSZYKI] Z bukietem róż nie mogę przyjść

by złożyć Ci życzenia

Lecz w słowach Tych myśli

niech się spełnią Twe marzenia

Dużo sukcesów oraz radości

Dużo uśmiechów i spełnienia marzeń

moc słodyczy w Dniu urodzin, życzy Ci...

Wszystko o piękne i wymarzone

niech w Twym życiu będzie spełnione.

Niech życie słodko płynie,

a wszystko, co złe niech szybko minie. Najpiękniejsze życzenia na urodziny Wszystko, co było Twoim marzeniem..

co jest i będzie w przyszłości,

niech nie mija z cichym westchnieniem

lecz się spełni w całości.

Wszystko, co piękne i upragnione

niech będzie w Twoim życiu spełnione! Nigdy nie zbaczaj ze swojej drogi

którą wybrałaś w wędrówce życia

choćby Ci ciernie raniły nogi

