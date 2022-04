Życzenia wielkanocne 2022. Życzenia na Wielkanoc 2022 SMS, FACEBOOK, WHATSAPP Życzenia wielkanocne 17.04.2022

Wielkanoc 2022. Piękne życzenia i wierszyki na Wielkanoc

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To najstarsza uroczystość chrześcijańska. Przez wieki powstało mnóstwo zwyczajów wielkanocnych. Wiele z nich przetrwało do dziś. W Polsce obchodzimy Niedzielę Palmową, wspólnie wybieramy się do kościoła, malujemy pisanki, święcimy koszyczki wielkanocne, lejemy się wodą w Śmigus-Dyngus.

Wielkanoc 2022 TERMIN

Wielkanoc jest świętem ruchomym, obchodzonym w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Wielkanoc w 2022 roku wypada w niedzielę 17 kwietnia.