112 dla zwierząt. Od naszego wsparcia zależy czy będzie działać w całej Polsce

W ubiegłym roku aplikacja Animal Helper ruszyła pilotażowo w województwie pomorskim, potem dołączyło zachodniopomorskie, a od dziś została uruchomiona w kolejnych województwach: łódzkim, wielkopolskim i śląskim.

W planach jest stopniowe rozszerzanie działań o kolejne województwa, aż aplikacja obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Aplikację wspiera koszalińska bileteria kupbilecik.pl, ale pomóc może każdy z nas. To proste - wystarczy przekazać datek za pośrednictwem strony www.zrzutka.pl/animalhelper

Dotychczas, do działającej od pół roku centrali, wpłynęło blisko 3000 zgłoszeń. – Są to w większości przypadki znęcania się nad zwierzętami, niehumanitarne warunki, ale też zwierzęta ranne, zagubione, powypadkowe. Każdy przypadek jest inny, niektóre są naprawdę drastyczne i liczy się każda minuta – mówi Adam Van Bendler, jeden z pomysłodawców tego rozwiązania.

Specjalnie utworzona centrala przyjmuje zgłoszenia o poszkodowanych zwierzętach. Animal Helper działa jak „numer 112” dla zwierząt. Specjalnie utworzona w tym celu centrala przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę, a pracownicy błyskawicznie przekierowują je do odpowiednich dla danego rodzaju i miejsca zdarzenia służb lub organizacji pozarządowych. Chodzi o to, by użytkownik nie tracił czasu na zastanawianie się, gdzie zgłosić dany przypadek i by nie odbijał się od zamkniętych drzwi.