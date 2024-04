Policjanci w Koszalinie i regionie będą pilnować trzeźwości kierowców

Izabela Sreberska, oficer prasowy koszalińskiej, wspomina, że pod względem statystyk ubiegła majówka nie była zła: - W powiecie koszalińskim policjanci zatrzymali 2 nietrzeźwych kierowców i dwóch po użyciu alkoholu — mówi. - Ale to ciągle o czterech za dużo.

Nasza rozmówczyni zapowiada, że policjanci, nie tylko z koszalińskiej komendy, będą w czasie całej majówki częściej niż zwykle prowadzić kontrole trzeźwości oraz prędkości — bo nadmierna prędkość, niedostosowana do sytuacji na drodze to kolejna z przyczyn wypadków motoryzacyjnych. - Kierowcom przypominamy, że alkohol długo potrafi być obecny w organizmie. Nie wystarczy kilka godzin snu, by się go pozbyć.