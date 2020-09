12. Memoriał im. Bartosza Bigdy, Filipa Potocznika i Mariusza Wnuka w Koszalinie już weekend

Memoriał to jeden z ostatnich sprawdzianów przed inauguracją rozgrywek. Gwardia ma za sobą kilka sparingów, w tym turniej w Poznaniu (który zresztą wygrała), a 12 bm. planowany jest jeszcze turniej w Gryfinie z udziałem miejscowego KPR Blejkan oraz Stali Gorzów i Trójki Nowa Sól. Ligowe zmagania wystartują 19 września, a koniec pierwszej części sezonu przewidziano na 12-13 grudnia. Start rundy rewanżowej to 30 stycznia 2021. Koniec sezonu odbyć się ma 22 maja.W 1. kolejce Gwardia Koszalin Sokoła Kościerzynę. Pierwszy mecz wyjazdowy gwardzistów (26-27 września) to starcie z Nielbą Wągrowiec, z którą to koszalińscy szczypiorniści wygrali niedawno w towarzyskim turnieju w Poznaniu.

Jak już informowaliśmy, w Gwardii dojdzie do sporych zmian kadrowych. Z drużyną rozstają się: 24-letni bramkarz Marcin Teterycz, 22-letni Krzysztof Karnacewicz (wyjazd na studia do Szczecina), 26-letni Bartosz Tołłoczko i 31-letni Patryk Kiciński. Do zespołu dołączyli za to wychowankowie Gwardii: Jakub Bujnowski, Jakub Słodkowski i i bramkarz Jacek Słomowicz (wcześniej byli wypożyczeni do KPR Blejkan Gryfino). Do zespołu po roku przerwy (ostatnio grał w ekstraklasowym Energa MKS Kalisz) wrócił Kola Maliarewicz. Wzmocnieniem ma być również blisko dwumetrowy 18-latek, rozgrywający Mateusz Słowikowski z Wybrzeża Gdańsk. To nie koniec roszad w składzie, bo trwają jeszcze rozmowy z niektórymi zawodnikami.