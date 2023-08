16 nazwisk na liście kandydatów na posłów Koalicji Obywatelskiej w Koszalinie

W piątek Koalicja Obywatelska przedstawiła w Koszalinie wszystkich swoich kandydatów w okręgu wyborczym nr 40, czyli dawnym województwie koszalińskim. Obok pierwszego Arłukowicza numerem dwa jest Przemysław Słowik, radny miejski ze Szczecina, szef partii Zieloni, a dalej Barbara Grygorcewicz, radna z Koszalina, Marek Hok, lekarz, poseł z Kołobrzegu, Piotr Zientarski, prawnik, poseł z Koszalina, Renata Rak, samorządowiec ze Szczecinka, Paweł Suski, były parlamentarzysta z Wałcza, Magdalena Miszke, nauczycielka i dyrektor ZSM z Darłowa, Dorota Chałat, radna z Koszalina, Anna Bańkowska, samorządowiec z Kołobrzegu, Łukasz Młynarczyk, radny do sejmiku zachodniopomorskiego, Karolina Siwek, wiceburmistrz Białogardu, Jacek Kozłowski, samorządowiec i nauczyciel z powiatu drawskiego, Elżbieta Sekuła, samorządowiec z Polanowa, Jacek Marcinkowski samorządowiec z powiatu koszalińskiego oraz na ostatnim miejscu Sebastian Tałaj, radny miejski z Koszalina.

- Od razu zaznaczam, Arłukowicz nie jest człowiekiem ze Szczecina, którego tu wciskamy wyborcom z Koszalina, ale jest darłowiakiem. W Darłowie się urodził, uczył, zdawał maturę, do Szczecina wyjechał studiować - podkreślał Olgierd Geblewicz, marszałek województwa. O każdym z kandydatów rzucił po dwa, trzy zdania. Zapowiedział, że Koalicja Obywatelska będzie walczyła w koszalińskim okręgu o zdecydowane zwycięstwo. - To najważniejsze wybory, dlatego musimy do nich pójść wszyscy - zachęcał Bartosz Arłukowicz.