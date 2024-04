Mocne nazwiska do europarlamentu z okręgu, w którym głosują mieszkańcy regionu koszalińskiego

Wybory już 9 czerwca, więc tak naprawdę zostało do nich już tylko pięć tygodni. Co jednak ciekawe, na dziś jeszcze nie wszystkie listy zostały ujawnione. Ale w regionie koszalińskim, który znajduje się w zachodniopomorsko-lubuskim okręgu wyborczym do europarlamentu, te nazwiska są już niemal wszystkie podane.

Na kogo więc mieszkańcy m. in. Białogardu, Koszalina, Kołobrzegu, Sławna, Szczecinka i Świdwina będą mogli zagłosować? Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość, a więc dwa największe ugrupowania w polskim parlamencie, swoich kandydatów już pokazały.

W KO jedynką jest Bartosz Arłukowicz. To były minister zdrowia, później europoseł, a dziś poseł ziemi koszalińskiej. - Tak, to jest już oficjalne, więc potwierdzam, że chcę wrócić do europarlamentu - mówi nam Arłukowicz. - Te wybory, w obliczu wojny na Ukrainie i niepokojów właściwie na całym świecie, mają szczególną wagę dla Europy, więc podchodzimy do nich ekstremalnie poważnie i jesteśmy zdeterminowani, by je wygrać. Szykujemy kampanię pozytywną, będziemy w każdym mieście w regionie. zależy nam, by frekwencja była duża, bo to od niej zależy też ilu posłów z naszego regionu dostanie się do europarlamentu. Zrobimy więc wszystko, by frekwencja była duża i żebyśmy te wybory wygrali.