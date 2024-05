Zmiany w składzie rady miejskiej w Koszalinie. Roszady na fotelach radnych

W Koszalinie Rada Miasta liczy 23 radnych. Teoretycznie ich nazwiska poznaliśmy już chwilę po wyborach, ale w praktyce okazuje się, że to jednak proces, który zabiera więcej czasu. A to dlatego, że zgodnie z prawem mandatu radnego nie można łączyć z wieloma innymi mandatami i funkcjami. Ktoś więc, kto zdobył mandat i dostał się do rady miejskiej, ale wygrał też na przykład wybory na wójta, burmistrza czy prezydenta, musi z jednej z tych funkcji zrezygnować. Takich warunków jest dużo więcej. Także wiceprezydenci miast nie mogą być radnymi, z mandatu radnego muszą zrezygnować posłowie, szefowie spółek miejskich, członkowie zarządu województwa itd. W Koszalinie tych zmian już się dokonało sporo, a przed nami jeszcze przynajmniej jedna niewiadoma. Ale po kolei.

Pierwszy z mandatu radnego zrezygnował Tomasz Sobieraj. Nic dziwnego, wygrał też wybory na prezydenta Koszalina. Na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 1, z którego Sobieraj startował, pierwszą, która nie zdobyła mandatu, była Monika Foremna - Pilarska. I to ona już objęła po nim miejsce w radzie. Jest naukowcem, doktorem ekonomii, a także dyrektorem koszalińskiej Polikliniki. Była pracownikiem naukowym Politechniki Koszalińskiej, a także wiceprezydentem Kołobrzegu.