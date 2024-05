Starosta koszaliński i jego zastępczyni też już są wybrani

To już czwarta kadencja w Radzie Powiatu koszalińskiego Tomasza Tesmera. Wcześniej był wicestarostą, teraz wybrano go na starostę. Tesmer jest bezpartyjny, choć związany z PSL, bo to właśnie ta partia stanowi trzon zwycięskiego komitetu wyborczego Silny Powiat Koszaliński. Tomasz Tesmer kandydował też do parlamentu z list Trzeciej Drogi, a więc PSL - Polska 2050.

- Bardzo dziękuję za zaufanie, cały czas powtarzam, że budujemy wspólnotę opartą na samorządach gminnych. Powiat to przecież gminy, bez nich powiat nie istnieje. Współpraca, zaufanie i równość szans dla wszystkich to podstawa, to konieczność. I chcę, żeby tak było. Kontynuujemy drogę, którą prowadziliśmy ze starostą Marianem Hermanowiczem, więc zapewniam, żadnej rewolucji nie będzie - powiedział nam nowy starosta.

Wicestarostą powiatu koszalińskiego została radna Agnieszka Ławrynowicz, działaczka społeczna, organizatorka wielu akcji charytatywnych, kandydująca do rady z okręgu Biesiekierz - Świeszyno. W Zarządzie zasiedli również Bartłomiej Wilk, Danuta Polechońska oraz Zbigniew Grabarek, dotychczasowy przewodniczący Rady Powiatu. Tę funkcję przejął teraz Kamil Jesionowski z okręgu wyborczego w gminie Bobolice.

Starostów mają więc już wszystkie powiatu regionu koszalińskiego. W Białogardzie jest nim Paweł Wiśniewski, w Sławnie Wojciech Wiśniowski, w Szczecinku Krzysztof Lis, w Świdwinie Mirosław Majka, w Kołobrzegu Mirosław Tessikowski, a w powiecie drawskim Jacek Kozłowski.