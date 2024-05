Poznajmy radnych z Koszalina. Kim są, gdzie studiowali, czym się zajmują?

Co jeszcze wiemy o koszalińskich radnych? Utworzyli trzy kluby w Radzie Miasta. Największy, liczący 15 osób, to klub Koalicji Obywatelskiej. Cztery osoby liczy klub Prawa i Sprawiedliwości i również cztery osoby nowy klub Trzeciej Drogi. Cała Rada Miejska w Koszalinie to 23 radnych.

Poprzednio Koszalin miał 25 radnych (po włączeniu dwóch sołectw w trakcie kadencji to było nawet 27 osób), ale po weryfikacji liczby mieszkańców ustalono, że Koszalin ma już mniej niż 100 tysięcy mieszkańców, więc jego Rada Miejska może liczyć tylko 23 radnych. I tylu właśnie wybraliśmy.

Oto oni. Poznajcie koszalińskich radnych >>>