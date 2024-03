17 kilogramów tytoniu z przemytu. Wśród zatrzymanych koszalinianka [ZDJĘCIA]

W Koszalinie w jednym z prywatnych mieszkań kobieta przechowywała łącznie 4,5 kilogramów tytoniu. Nielegalny tytoń wyceniono na ponad 2,5 tysiąca złotych.

Koszaliniance postawiono już zarzut przechowywania tytoniu bez znaków akcyzy. Została również ukarana 700-złotowym mandatem za zamawianie tytoniu bez znaków akcyzy.

Kolejne działania mundurowych z KAS miały miejsce we współpracy z policjantami z Łobza. - Tym razem weszliśmy do czterech różnych lokalizacji. Zatrzymaliśmy w nich łącznie 12,6 kg tytoniu i 11 l alkoholu bez znaków akcyzy. Zabezpieczony tytoń warty był 7.434 zł, a alkohol 1.100 złotych - informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik KAS w Szczecinie. - To sprawa rozwojowa - dodaje pani rzecznik.

Przypomnijmy, kupowanie, przechowywanie, przewożenie, przesyłanie i przenoszenie nielegalnych wyrobów tytoniowych, a także pomaganie w ich zbyciu czy ukryciu, stanowi przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Zgodnie z Kodeksem karnym-skarbowym nabywanie, przechowywanie, przewożenie lub przesyłanie nielegalnych wyrobów akcyzowych (np. papierosy, tytoń, alkohol) jest wykroczeniem lub przestępstwem ( w zależności od wysokości uszczupleń podatkowych).

KAS przestrzega też przed kupowaniem i spożywaniem alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł, ponieważ może on być niebezpieczny dla zdrowia konsumentów. Laboratoria celne niejednokrotnie potwierdzały wykorzystanie alkoholu technicznego służącego m.in. do produkcji płynów do spryskiwaczy i podpałek do grilla jako dodatku do tzw. bimbru oferowanego do sprzedaży na czarnym rynku. Za produkcją i handlem stoją często zorganizowane grupy przestępcze.