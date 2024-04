Nielegalna bimbrownia zamknięta przez zachodniopomorską skarbówkę

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli 53 litry gotowego alkoholu o różnej mocy (24 l -55%, 17 litrów - 40% I 12 litrów o mocy 30%) i 40 litrów zacieru do jego produkcji.

- Dodatkowo zatrzymaliśmy sprzęt wykorzystywany do nielegalnej produkcji alkoholu. Towar zabezpieczyliśmy jako dowód w sprawie. Teraz sprawą zajmie się komórka dochodzeniowo śledcza Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego - informuje Małgorzata Brzoza, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - W działaniach wspierali nas policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Kołobrzegu. Sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za przestępstwo nielegalnej produkcji alkoholu.

Sankcje za nielegalną produkcję alkoholu

Za nielegalne wytwarzanie alkoholu grozi nawet kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Jeśli wytwarzany alkohol jest znacznej wartości, osoba go produkująca może zostać również ukarana grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności nawet do dwóch lat. Natomiast uczynienie stałego źródła dochodu z domowego wytwarzania alkoholu etylowego grozi jeszcze surowszą karą - pozbawieniem wolności do trzech lat.

Nielegalny alkohol jest niebezpieczny

Małgorzata Brzoza przestrzega przed kupowaniem i spożywaniem alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł, ponieważ może on być niebezpieczny dla zdrowia konsumentów. Laboratoria celne niejednokrotnie potwierdzały wykorzystanie alkoholu technicznego służącego m.in. do produkcji płynów do spryskiwaczy i podpałek do grilla jako dodatku do tzw. bimbru oferowanego do sprzedaży na czarnym rynku.