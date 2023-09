21. Międzynarodowy Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej w Koszalinie już od czwartku

W programie tegorocznego festiwalu znajdą się utwory muzyki poważnej, przez popularną, aż po melodie filmowe. W tym roku na scenie Filharmonii wystąpią: Koszalińska Orkiestra Akordeonowa „Akord”, Tetrico Akord, Koszaliński Kwintet Akordeonowy, Stargardzkie Trio Akordeonowe, Szczecin Accordion Band, Trio Akordeonowe Nowa Sól, Naujenes Accordion Orchestra (Łotwa), Two in One (Łotwa) oraz zespoły i soliści z uczelni artystycznych z Krzywego Rogu na Ukrainie.

Koncerty będą odbywać się codziennie od 7 do 9 września, w różnych konfiguracjach zespołowych w Filharmonii Koszalińskiej. Wstęp wolny.