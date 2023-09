8 milionów dla Koszalina na budowę euroboiska. Są też pieniądze na inne inwestycje w regionie

- Miasto Koszalin otrzymało 8 milionów złotych rządowego dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie! - podał na swoim profilu facebookowym Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Więcej na temat tej inwestycji dowiemy się w sobotę. Na godz. 13 zaplanowana jest konferencja prasowa w tej sprawie.

Pieniądze - jak wspomniał wiceminister - pochodzić będą z Programu Inwestycji Strategicznych. O programie tym mówił w piątek w Szczytnie premier Mateusz Morawiecki. - Do gmin popegeerowskich w całym kraju trafi blisko 4,5 mld zł - poinformował szef rządu.

- Wiecie doskonale, że aby dostać całkiem pokaźne fundusze z Programu Inwestycji Strategicznych, tego PGR-owskiego, czy na zabytki, czy na specjalne strefy, czy z Polskiego Ładu, wystarczy wypełnić jedną czy dwie strony. Bo mamy do was zaufanie. Mamy zaufanie, że te pieniądze wydacie zgodnie z waszym oświadczeniem, zgodnie z waszą najlepszą wiedzą, jaką posiadacie o tym, czego najbardziej potrzebuje wasza gmina, wasz powiat czy wasze miasto" - mówił premier. Jak dodał, pieniądze z rządowych programów podnoszą jakoś życia lokalnych społeczności i - w przypadku wspierania terenów popegeerowskich - sprawiają, że przestają być one wykluczone inwestycyjnie, gospodarczo, infrastrukturalnie, czy komunikacyjnie - podkreślił premier.