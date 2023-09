84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Koszalinianie w rocznicę września 1939 roku [ZDJĘCIA]

- To już 84. rocznica tego największego i najkrwawszego w dziejach konfliktu na świecie - mówił wiceprezydent Koszalina Przemysław Krzyżanowski. To miasto wraz z Dowództwem Garnizonu Koszalin zaprosiło mieszkańców na uroczystości przed pomnikiem. A wśród gości byli m. in. biskup Zbigniew Zieliński, poseł Piotr Zientarski, dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Paweł Michalak, radni miejscy.