Znamy program Dni Koszalina 2024. Jakie koncerty czekają na mieszkańców?

LemON to grupa założona w 2011 roku przez wokalistę i kompozytora Igora Herbuta. Zespół ma na koncie 4 albumy studyjne, które pokryły się złotem, platyną i podwójną platyną, a dwa z nich były nominowane do Fryderyków. LemON zagrał prawie tysiąc koncertów, zarówno na kameralnych scenach klubowych, jak i przed kilkudziesięciotysięczną publicznością (Woodstock, Wembley Arena, Europejski Stadion Kultury) i był wielokrotnie nagradzany na najważniejszych festiwalach telewizyjnych (Sopot, Opole, EMA, Must Be The Music).

Igor Herbut – zarówno solowo jak i z zespołem – gościnnie współpracował z wybitnymi postaciami polskiej sceny muzycznej takimi jak: Kayah, Agnieszka Chylińska, Kasia Nosowska, Adam Sztaba, Jacek Cygan, Jan Borysewicz, Maryla Rodowicz, Grzegorz Markowski, Beata Kozidrak, Justyna Steczkowska, Sebastian Karpiel-Bułecka, ma także na koncie wspólne projekty z młodymi artystami sceny niezależnej: Ralphem Kamińskim, Hanią Rani (Tęskno), Sorry Boys, a także światowej sławy gruzińskim zespołem Rustavi.