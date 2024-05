Kosmonauci zagrają na Good Vibe Festival w Koszalinie

Kosmonauci to gorąca i głośna premiera ostatnich tygodni. Ich nazwa pasuje jak ulał do tego co grają!

Grupa wywodząca się z tradycji jazzowych, a w swoim języku muzycznym czerpie z hip-hopu, drum&basu i improwizacji. Instrumentarium, w skład którego wchodzi saksofon (Miłosz Pieczonka), bas (Bartłomiej Lucjan), wibrafon (Tymon Kosma) i perkusja (Jan Pieniążek) tworzy unikalny styl grupy balansując pomiędzy emocjonalnymi melodiami, a polirytmicznymi strukturami.

Mimo młodego wieku artyści mają już duże doświadczenie (np. Miłosz Pieczonka i Jan Pieniążek to muzycy znani ze składu USO9001), a nawet prestiżowe nagrody - tegoroczną nagrodę Fryderyka za fonograficzny debiut roku zdobył zespół Michał Aftyka Quintet z Tymonem Kosmą na wibrafonie.

21 marca 2024 roku miała miejsce premiera debiutanckiego albumu o tytule "Sorry, nie tu". Płyta została wydana nakładem U Jazz Me, sublabelu U Know Me Records. Płyta Kosmonautów inauguruje sublabel U Jazz Me. Warto też nadmienić, że cały nakład winyla sprzedał się w preorderze jeszcze przed premierą. Kosmonauci to zespół instrumentalny, ale w jednym numerze zaśpiewała z nimi dobrze znana wokalistka Paulina Przybysz.