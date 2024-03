Koncert Sławka Uniatowskiego w Koszalinie z okazji Dnia Kobiet [zdjęcia]

Sławek Uniatowski to wokalista, kompozytor, autor tekstów i multiinstrumentalista. Umiejętności muzyczne rozwijał od najmłodszych lat, grając na instrumentach klawiszowych. Szybko zainteresował się jazzem, co zapoczątkowało jego karierę wokalną. Współtworzył toruński zespół Kije, w którym komponował i grał na syntezatorach.

Współpracował z Marylą Rodowicz, nagrywając z nią utwór "Będzie to co musi być". W 2006 roku artysta nagrał piosenkę "Kocham Cię", która trafiła na ścieżkę dźwiękową filmu "Ja wam pokażę" w reżyserii Denisa Delica. Debiutancki album solowy pt. "Metamorphosis" Uniatowski wydał w 2018 roku. Wydawnictwo szybko uzyskało status Złotej Płyty. Sławek Uniatowski to finalista czwartej edycji programu "Idol", uczestnik "Tańca z Gwizdami" oraz aktor występujący w serialu "M jak Miłość". Sławek Uniatowski często uczestniczy w koncertach poświęconych Zbigniewowi Wodeckiemu, wykonując piosenki znanego artysty.