Remont głównej drogi w Mielnie. Jest już pierwsza warstwa asfaltu [ZDJĘCIA]

Asfalt jest już ułożony na obu pasach jezdni, choć oczywiście to dopiero pierwsza z kilku planowanych warstw. Drogowcy układają też cały czas kostki brukowe na chodnikach. Sporo jeszcze zostało do ułożenia, choć tempo jest dość mocne.

Przypomnijmy, przetarg na remont kilometrowego odcinka głównej drogi w Mielnie - od wesołego miasteczka aż do ronda na wjeździe do kurortu - wygrała wspomniana spółka Domar. Ma czas do końca czerwca na odbiór robót.

Za wszystkie pracy gmina zapłaci drogowcom 13 mln złotych.