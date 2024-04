Spowalniacz na trasie Mielno - Mścice. Jeszcze w budowie, a już zniszczony

O inwestycji już pisaliśmy. Ma poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. Ma spowolnić jeżdżące tu z dużą prędkością pojazdy. Ale drogowcy chyba za wcześniej udostępnili jedną część spowalniacza dla ruchu. Beton prawdopodobnie jeszcze dobrze nie stwardniał, przejechała ciężarówka i wszystko się zapadło.

Jak pisaliśmy, trasa była drogą wojewódzką, którą następnie przejął powiat. W tym czasie na wysokości sklepu Biedronka w Mścicach powstała na środku drogi wysepka dla pieszych i przejście dla nich. - Niestety, mimo znaków ostrzegawczych, oznakowania poziomego, doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń w tym miejscu. Kierowcy jechali zbyt szybko, nie dostosowywali prędkości do warunków drogowych, nie przestrzegali ustawionych tu znaków, i dosłownie taranowali tę wysepkę i ustawione na niej znaki, co w konsekwencji przyniosło spore szkody i także zagrożenie dla zdrowia i życia pieszych - usłyszeliśmy od Rozalii Kolendy, zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie.