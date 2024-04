Przeszkoda drogowa na głównej trasie do Mielna. Co tam powstaje?

Już wyjaśniamy. - Powstanie tam próg spowalniający, który ma poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku drogi - wyjaśnia nam Rozalia Kolenda, zastępca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie.

Jak słyszymy, trasa była drogą wojewódzką, którą następnie przejął powiat. W tym czasie na wysokości sklepu Biedronka w Mścicach powstała na środku drogi wysepka dla pieszych i przejście dla nich. - Niestety, mimo znaków ostrzegawczych, oznakowania poziomego, doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń w tym miejscu. Kierowcy jechali zbyt szybko, nie dostosowywali prędkości do warunków drogowych, nie przestrzegali ustawionych tu znaków, i dosłownie taranowali tę wysepkę i ustawione na niej znaki, co w konsekwencji przyniosło spore szkody i także zagrożenie dla zdrowia i życia pieszych - tłumaczy pani wicedyrektor. By więc poprawić tu bezpieczeństwo, a przede wszystkim zmusić kierowców do zmniejszenia prędkości i stosowania się do zakazu wyprzedzania, zdecydowano, że powstanie spowalniacz ruchu, czyli garb przecinający jezdnię w poprzek. Nie wszystkim się to podoba, wielu kierowców uważa, że spowalniacz spowoduje więcej szkód niż pożytku, drogowcy są jednak pewni, że to najlepsze rozwiązanie.

Spowalniacz już powstaje, około 100 metrów dalej od skrętu do Biedronki, ma być gotowy jeszcze przez długim majowym weekendem.