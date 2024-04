Planujecie weekend? Podpowiadamy co będzie się działo w Koszalinie

W piątek koniecznie zarezerwujcie sobie czas na Noc w Bibliotece — to kilka godzin wypełnionych zwiedzaniem biblioteki, potkaniami z ciekawymi ludźmi, konkursami i warsztatami. Do tego udział w wydarzeniu jest darmowy! W tym roku Noc w Bibliotece odbywa się pod hasłem "nieziemska". Start o godzinie 17.

Również w piątek Filharmonia Koszalińska zaprasza na koncert - po raz pierwszy przed koszalińską publicznością wystąpi bardzo młody polski pianista, kompozytor i producent muzyczny Tymoteusz Bies. W Koszalinie Tymoteusz Bies zagra I Koncert fortepianowy C-dur op. 15 Ludwiga van Beethovena. Drugą część najbliższego koncertu wypełni natomiast III Symfonia Es–dur „Reńska” op. 97 Roberta Schumanna. Orkiestrę Filharmonii Koszalińskiej poprowadzi jej pierwszy dyrygent Jakub Chrenowicz. Koncert odbędzie w piątek w Filharmonii Koszalińskiej o godzinie 18.30.

W piątek i sobotę Teatr Muzyczny Adria zaprasza na Michael Jackson SHOW, czyli piosenki króla popu od czasów "Jackson 5" po ostatnie wydane utwory. W programie największe hity "Billie Jean", "Bad, "The Way You Make Me Feel", "Human Nature", "Man In The Mirror", "Black or White", "Thriller", "Smooth Criminal" i wiele innych. Teatr w piątek zaprasza o godzinie 19, w sobotę zaś o 18.