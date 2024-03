Kwiecień w Koszalinie zapowiada się koncertowo. Na co warto się wybrać?

4 kwietnia o godz. 18:00 w Centrum Kultury 105 na scenie wystąpi Eleni z zespołem. Będzie to muzyczna podróż z największymi przebojami piosenkarki, które śpiewa od 45 lat. Usłyszymy piosenki zespołu Prometeusz takie jak „po słonecznej stronie życia”, „ballado hej, ballado niepokorna”, w którym Eleni rozpoczynała karierę. Przeboje takie jak: miłość jak wino, troszeczkę ziemi troszeczkę słońca, o słonecznej stronie życia, a słońce sobie lśni – to kulminacja koncertu. Nostalgiczne, pełne refleksji piosenki: nic miłości nie pokona oraz nim świt obudzi noc – to druga część koncertu zakończona wiązanka przebojów greckich oraz zorbą.

5 kwietnia w sali widowiskowej CK105 wystąpi Martyna Jakubowicz. To jedyna w swoim rodzaju wokalistka i songwriterka, obdarzona charyzmą i charakterystycznym głosem, który sprawia, że jej ballady, łączące wpływy folku, bluesa i rocka, należą do najbardziej rozpoznawalnych pośród kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. W październiku 2023 ukazała się nakładem Wydawnictwa ZNAK jej autobiograficzna książka artystki „Trudna Sztuka Latania”, jak również mini album „Akustyczność”, zawierający nowe wersje znanych przebojów wokalistki.

A 6 kwietnia CK105 zaprasza na koncert Cheap Tobacco. Są porównywani do The Black Keys, ale ich muzyki nie da się łatwo zaszufladkować, zwłaszcza, że każdy koncert to zupełnie inaczej opowiedziana historia. Wokalistka została trzykrotnie uznana najlepszą bluesową wokalistką w Polsce a koncert premierowy nowej płyty odbył się w studiu im. Agnieszki Osieckiej w radiowej Trójce!